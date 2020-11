Ook Kroaat Marcelo Brozovic test positief op coronavirus

De Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic heeft daags voor de Nations League-wedstrijd in Solna tegen Zweden positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Kroatische voetbalbond vrijdag bekendgemaakt.

Brozovic is de tweede speler uit de Kroatische selectie die recent een positieve coronatest heeft afgeleverd. Woensdag werd verdediger Domagoj Vida bij de rust gewisseld in de oefeninterland tegen Turkije in Istanboel, nadat tijdens de eerste helft zijn positieve resultaat bekend raakte.

Naast Brozovic, ploegmaat van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan bij Inter Milaan, legde ook een staflid van de vicewereldkampioen in Zweden een positieve test af. Zij gingen beiden in isolatie.

Dinsdag ontvangt Kroatië Portugal op de laatste speeldag in groep 3 van de A-divisie van de Nations League.