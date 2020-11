Lucumi en Munoz zien Colombia met 0-3 verliezen van Uruguay

In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2022 is Uruguay met 0-3 gaan winnen in Colombia. Bij de thuisploeg zaten KRC Genk-verdedigers Jhon Lucumi en Daniel Munoz de hele wedstrijd op de bank.

LEES OOK. Brazilië en Uruguay winnen, maar ploegmaat van Romelu Lukaku steelt de show met de meest precieze wereldgoal ooit

Bij de rust stond het 0-1. Edinson Cavani (Manchester United) opende de score al in de 5e minuut. In de 54e minuut verdubbelde Luis Suarez (Atletico Madrid) de voorsprong vanop de penaltystip en in de 73e ontnam Darwin Nunez (Benfica) de Colombianen de laatste hoop.

De Colombianen beëindigden de wedstrijd in Barranquilla ook nog met tien, Yerry Mina kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.

Na twee zeges en één nederlaag is Uruguay vierde in de stand, op gelijke hoogte van Ecuador. Brazilië gaat aan de leiding met 9 op 9. Argentinië, dat donderdag met een 1-1 gelijkspel tegen Paraguay het eerste puntenverlies leed, telt zeven punten. Colombia is met vier punten zesde. De top vier plaatst zich voor het WK in Qatar, de vijfde speelt een barrageduel.