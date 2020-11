Sam Gooris wordt coach in ‘The Voice Senior’: “Ik ben niet meer dat rondhuppelende springkonijn van vroeger”

Door de coronacrisis is Sam Gooris (47) zowat fulltime huisman geworden. Op zijn basketsloefkes ploegt hij zich door de was en de plas, reikhalzend uitkijkend naar een terugkeer naar bomvolle feesttenten om op te treden. Maar voor het zover is, maken we kennis met Sam als coach in ‘The Voice Senior’. “Ik wil dat mijn kandidaten vooral plezier maken: de muzikale droom kan zo weer voorbij zijn.”