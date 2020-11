Dat de Amerikanen van Limburg United - dat zondag tegen Mechelen oefent - hun familie lange tijd moeten missen, is logisch. Sam Huurman (19) zit door de quarantaineregels in hetzelfde schuitje. Hoewel zijn familie in Hoofddorp maar op 200 km van Hasselt woont, moet de Nederlander zijn vriendin en ouders al tien weken missen.