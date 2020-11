Voor wie graag speciale watervogels spot, is de Maasvallei vanaf half november tot februari the place to be. Ongeveer 100.000 stuks - de nieuwe tellingen beginnen zaterdag - overwinteren op de rivier of op een van de plassen in de buurt. Dat is ongeveer driekwart van alle overwinteraars in Limburg. Daarmee is de regio een van de topgebieden in Europa.