Nigeria liet verrassend zijn eerste punten liggen in de kwalificaties voor de Africa Cup, nadat het een 4-0-voorsprong in rook zag opgaan tegen Sierra Leone (4-4). Paul Onuachu viel na 78’ bij 4-2 in voor Victor Osimhen, dinsdag spelen beide ploegen opnieuw tegen mekaar in de vierde groepswedstrijd.