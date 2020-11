Schokkende beelden uit Napels: man ligt dood op toilet van overvolle spoeddienst

Een video waarin een dode man in het toilet van een drukbevolkte spoeddienst van een ziekenhuis in Napels ligt, zorgt voor heel wat ophef in Italië. Op de beelden is te zien hoe de man op de vloer van het toilet ligt, terwijl er verder in de ruimte verschillende patiënten dicht op elkaar liggen, ogenschijnlijk zonder verplegend personeel in de buurt.

De video werd opgenomen door een 30-jarige patiënt, die kritiek uit op de situatie in het hospitaal. Zowel de directeur als de gouverneur van Napels regio, zeggen dat de video uit zijn context is gehaald en dat er al verplegend personeel onderweg was om de man te helpen. “Zo’n situatie zou in ieder ziekenhuis over de hele wereld kunnen voorkomen”, aldus de gouverneur.

Napels kwam afgelopen week nog in het nieuws met de overvolle ziekenhuizen ten gevolge van de grote aantallen besmettingen met het coronavirus. Italië leek lange tijd op de goede weg, maar sinds kort zijn de cijfers er sterk aan het stijgen. Dokters vrezen dat er niet genoeg bedden zijn op intensieve zorgen om de mensen te kunnen verzorgen en dat er een scenario zoals in maart op hen afstevent.

bekijk ook

De situatie in Italië is opnieuw dramatisch: coronapatiënten krijgen zelfs zuurstof toegediend op de parking van het ziekenhuis