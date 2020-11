Novak Djokovic vreest voor toekomst van honderden tennisprofs

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic vreest dat honderden proftennissers die laag op de wereldranglijst staan grote problemen gaan hebben om rond te komen van hun sport. Door de coronapandemie zijn er amper toernooien op de lagere niveaus als Challengers en Futures. De Serviër uitte vrijdag zijn zorgen in aanloop naar de ATP Finals, de seizoensfinale met de beste acht spelers van het jaar.

“Het is mooi dat we sinds de herstart weer grote toernooien kunnen spelen, maar het is zorgwekkend dat er op het niveau van de Futures, zeg maar het opstartniveau voor de profs, bijna geen toernooien zijn. Dat is wel de grootse groep proftennissers. Ik heb veel spelers gesproken die 500e of lager staan en zij smeken om toernooien”, aldus de zeventienvoudige grandslamwinnaar.

Djokovic is oprichter van een nieuwe bond voor profs, de Professional Tennis Players Association (PTPA), die onafhankelijk is van de ATP. “Ik denk dat we moeten samenwerken met alle partijen in het tennis en goed moeten kijken naar dit probleem. Er moet een systeem komen dat het mogelijk maakt dat veel meer tennissers en tennissters kunnen leven van hun sport. Op dit moment zijn dat er misschien tweehonderd.”