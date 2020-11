Belgische voetbalbond merkt maar net op tijd dat Nicolas Raskin geschorst is voor cruciale interland met beloften

Nicolas Raskin heeft vrijdag de nationale beloftenselectie verlaten. De Standard-middenvelder droeg nog een schorsing mee van bij de U19. Dat werd pas net op tijd ontdekt door de Belgische voetbalbond. Raskin werd op 19 november vorig jaar bij de U19 uitgesloten tijdens het duel tegen Griekenland.

De negentienjarige middenvelder werd deze interlandperiode door beloftencoach Jacky Mathijssen voor het eerst geselecteerd voor de U21. Door zijn schorsing kon hij dinsdag in het cruciale EK-kwalificatieduel in Bosnië echter niet meespelen. Hij keerde daarom terug naar Standard.

De Jonge Duivels strijden in Bosnië voor EK-kwalificatie. Na de nederlaag vorige maand in Moldavië (1-0) namen de Duitsers (15 ptn) de leiding in de groep over. Duitsland treft dinsdag nog Wales. Met dertien punten zijn de Belgen wel zeker van minstens de tweede stek. Die kan ook nog een stek in de eindronde opleveren.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee plaatsen zich immers rechtstreeks voor een eerste groepsfase, in maart 2021, met daarin zestien landen, waaronder gastlanden Hongarije en Slovenië. Momenteel behoort België tot de vijf beste nummers twee. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei - 6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale vindt plaats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.