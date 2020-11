Stad Bilzen plant heldenboom ter ere van hulp- en zorgverleners

Bilzen -

In Bilzen aan de site van woonzorgcentrum Demerhof heeft het stadsbestuur vrijdag een heldenboom aangeplant ter ere van de coronahelden. “Het is een unieke boom voor Bilzen, de hopbeuk is een mooie parkboom en zal zo ‘n 18 meter groot worden, een symbool voor de onvermoeibare kracht van alle hulp- en zorgverleners”, vertelt schepen van milieu, Maike Meijers.