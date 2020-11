Gouverneur Lantmeeters: "Geen ruimte voor versoepelingen"

Sinds 1 november, op 13 dagen tijd dus, zijn in de Limburgse ziekenhuizen 51 mensen gestorven aan corona. Het is een cijfer dat er inhakt. De groei van het aantal besmettingen mag dan al afgeremd zijn, dat is het dan ook zowat. "We zien een lichtje aan het eind van de tunnel", zo vat gouverneur Lantmeeters de situatie samen, "maar we zitten nog dièp in de tunnel". Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig. Het overlegcomité van de regeringen in ons land heeft dan ook beslist om geen enkele versoepeling door te voeren en alle maatregelen aan te houden. Wel gaan de scholen maandag terug open, maar dat is een risico en extreme voorzichtigheid blijft geboden.