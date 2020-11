Tongeren -

Je zal nu maar in volle coronacrisis als Erasmusstudent in het buitenland zitten. Louise Vilenne uit Tongeren verblijft al enkele maanden in de Britse industriestad Wolverhampton, maar beleeft daar weinig plezier aan. De Tongerse Erasmusstudente heeft zelfs de binnenkant van haar universiteit, in al die tijd nog niet gezien. Het Verenigd Koninkrijk zit momenteel ook in een tweede lockdown. En dat voorlopig tot 2 december.