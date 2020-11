Vier knipt omstreden uitspraak Umi Defoort uit herhaling ‘De slimste mens’

Producer en dj Umi Defoort (24) heeft de K-popfans tegen zich gekregen op sociale media. Aanleiding is zijn uitspraak in ‘De slimste mens’ donderdagavond. Hij heeft zich daar geout als geen liefhebber van het genre, maar volgens de fans is hij foutief geïnformeerd. Intussen heeft zender Vier in samenspraak met Defoort het omstreden fragment uit de herhaling gehaald.