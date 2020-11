Maandag gaan in enkele honderden Limburgse ondernemingen en instellingen de sociale verkiezingen van start. Het zijn geen gewone sociale verkiezingen. “De mensen hebben andere dingen aan het hoofd”, zegt Gert Steegmans, secretaris bij het ACLVB.

