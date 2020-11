12-jarig meisje ontsnapt aan ontvoering in Borgworm, vlakbij Heers en Gingelom

Heers / Gingelom / Bettincourt / Bleret / Bovenistier / Grand-Axhe / Lantremange / Oleye / Waremme - Op 6 oktober is een 12-jarig meisje ontsnapt aan een ontvoering in de Waalse gemeente Borgworm, vlak over de grens met Heers en Gingelom. De politie is op zoek naar de dader.

Op dinsdag 6 oktober rond 15.55 uur probeerde de man het meisje te ontvoeren op de Place du Roi Albert 1 in Borgworm (Waremme). De dader reed met een witte bestelwagen van het type Sprinter, Vivaro of Transit, die rechts achteraan beschadigd was. De bestelwagen had vanachter getinte ruiten en zilvergrijze dakrails. Aan de achteruitkijkspiegel hingen twee rode doorzichtige dobbelstenen.

De dader is tussen de 20 en 40 jaar oud en heeft een buikje. Hij heeft blond haar, een lichtkleurige stoppelbaard en dikke wenkbrauwen. Op zijn linkervoorarm staat een tatoeage, aan zijn rechterhand droeg hij een goudkleurige ring. Hij spreekt Frans met een accent.

Wie de man herkent of informatie heeft over de ontvoeringspoging, kan contact opnemen met de speurders via het nummer 0800/30.300.