Gluren bij BV’s: Het ongelukje van Ruth Beeckmans en feest bij Sandra Kim

Wandelen, beauty at home en vervroegde kerstsfeer: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Er is iets op til rond F.C. De Kampioenen, toont Niels Destadsbader. “Iets met kerst, man man man”, schreef hij.

Nog héél even aftellen voor Lesley-Ann Poppe.

Sopraan Astrid Stockman kleedt zich op om wandelen met een vriendin en combineert met een geruite rok en rubberlaarzen twee trends van het moment.

In tijden van corona drinkt Olga Leyers Kriek.

Een adventkalender vol chocolade? Die gaat ten huize Karen Damen ongeveer drie dagen mee… Vrolijk kerstfeest dan maar?

Frances Lefebure verkleedde zich alvast als kerstcadeautje…

Feest op vrijdag de dertiende voor Sandra ‘koningin’ Kim. Haar man Jurgen was jarig.

Dat politicus Conner Rousseau een kwetsbare kant heeft en dat stak hij in de ‘Slimste Mens Ter Wereld’ niet onder stoelen of banken.

Is dit het knuffelcontact van Selah Sue? Deze snoezige alpaca is wel heel erg aaibaar

Ruth Beeckmans loopt dezer dagen rond met gebruinde oogleden, want ze heeft per ongeluk “bruinen zonder zon in haar ogen gesmeerd.”

Je tanden poetsen wanneer het je uitkomt. Eline De Munck ziet voordelen aan de lockdown.