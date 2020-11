Prins Charles viert komende zaterdag zijn 72ste verjaardag in de wetenschap dat de troon en kroon voorlopig blijven toebehoren aan zijn hoogbejaarde moeder, koningin Elizabeth (94). Als de Britse troonopvolger daar nog aan twijfelde, dan hoeft hij dat niet langer te doen.

Want donderdag werd bekend dat in juni 2022 vier dagen lang feest zal worden gevierd ter gelegenheid van het platina (zeventigjarig) regeringsjubileum van de Queen. Zij is dus niet van plan om tussentijds ...