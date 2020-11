Het coronavirus kent – in navolging van Europa – ook een snelle exponentiële groei in de Verenigde Staten. In een week tijd ging het aantal besmettingen van 100.000 naar 163.000 in één dag. Ziekenhuizen raken snel vol.

Meer dan 1.000 doden per dag, 67.096 opgenomen covidpatiënten en tienduizenden besmettingen per dag. De coronacrisis is niet “aan het verdwijnen” in de VS, zoals president Donald Trump voor de verkiezingen ...