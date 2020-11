Franstalige ziekenhuisbonden dienen in volle coronacrisis stakingsaanzegging in

De Franstalige christelijke en socialistische vakbonden hebben een actie- en stakingsaanzegging ingediend. Ze protesteren tegen de uitbesteding van verpleegkundige taken aan niet-gekwalificeerd zorgpersoneel. De overheid had dat net beslist om de druk op het personeel een beetje weg te nemen.

Vorig jaar besliste ex-minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open-VLD) al om zorgkundigen een aantal taken te laten doen waarvoor ze eigenlijk niet opgeleid waren.

Zorgkundigen zouden onder meer oogdruppels mogen toedienen of bloeddruk meten en moesten daarvoor een extra opleiding volgen.

Maar toen kwam de coronacrisis en waren er in alle ziekenhuizen handen te kort. Daarom werd alles nu versneld doorgevoerd.

Doorn in het oog

Voor de Franstalige vakbonden van de Brusselse ziekenhuizen van het IRIS-netwerk is de ‘noodwet’, die al zeker tot 1 april 2021 geldig is, een doorn in het oog. Die wet laat toe dat zorgkundigen direct een aantal verpleegkundige taken overnemen, om de druk op het ziekenhuispersoneel wat te verlichten en te verdelen.

De Franstalige christelijke en socialistische vakbonden van de IRIS-ziekenhuizen (CHU Brugmann, CHU Sint-Pieters en de ziekenhuizen Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière-Longchamp en Joseph Bracops) hebben donderdag een actie- en stakingsaanzegging ingediend “tegen de uitbesteding van verpleegkundige handelingen aan niet-gekwalificeerd personeel”, zeggen ACV-secretaris Benoît Lambotte en adjunct-gewestelijk secretaris van de ACOD Maxime Nys. Omdat ze vrezen voor de gevolgen. Voor het personeel, maar vooral ook voor de patiënten.

“Onze vakbond, die betrokken was bij de discussie met het kabinet van de minister van Volksgezondheid, moest vaststellen dat de beslissing al genomen was voor het overleg en dat er niet naar onze argumenten werd geluisterd”, aldus Lambotte.

Studenten of gepensioneerden

De vakbonden hadden onder meer voorgesteld om tijdelijke contracten te geven aan verpleegkundestudenten aan het einde van hun opleiding of aan recent gepensioneerd personeel. Er was ook sprake van versterkingen om de mantelzorgers te ontlasten, maar niet het stellen van medische handelingen.

Of het effectief tot een staking komt, is erg onwaarschijnlijk. Voor de vakbonden gaat het om het principe en willen ze vooral gehoord worden. “Een zorgkundige heeft niet de opleiding gekregen van een verpleegkundige. En we willen alleen het beste voor onze patiënten”, klinkt het.