Nederland voert ondanks coronacrisis vliegtaks in van 7,45 euro per ticket

Passagiers die vanop een Nederlandse luchthaven met het vliegtuig vertrekken, zullen vanaf 1 januari op hun ticket een belasting betalen van naar verwachting 7,45 euro. De Nederlandse regering heeft beslist de vliegtaks toch in te voeren na de jaarwisseling, zo kondigde ze vrijdag aan. Het was even onzeker of dit wel zou doorgaan, wegens de coronacrisis en de gevolgen voor de luchtvaartsector.