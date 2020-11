Een lieflijke look: zo draag je een Peter Pan-kraagje

De Britse Kate Middleton droeg woensdag tijdens een videocall een opvallende blouse. Het kledingstuk in crèmekleur had namelijk een zwarte, gekartelde kraag als accent. Zo draag je de zogenoemde Peter Pan collar zelf.

Op Wapenstilstand videobelde de 39-jarige Hertogin van Cambridge met militaire families. Ze had zich voor de gelegenheid uitgedost en droeg een crèmekleurige blouse in satijn met een zwarte kraag. Haar exemplaar is de ‘Boo’-blouse is van het Britse label Ghost en kost 79 pond (88 euro), al is het merk - op maatje small na - door de voorraad heen.

Fans van het Britse koningshuis zullen opmerken dat dit een subtiel eerbetoon is aan wijlen prinses Diana. De kraag was razend poppulair in de jaren zeventig en tachtig en de prinses van Wales was een van de eerste fans.

De royal achterna? Bloezen met een opzichtige kraag zijn momenteel populair, onder meer in de collectie van het Italiaanse modelabel Gucci. Verschillende bedrijfjes hebben zich ook toegespitst op het maken van losse kraagjes, zodat je eender welke outfit een lieflijk accent kunt meegeven. Een los kraagje onder een trui dragen is één optie, maar probeer het gerust ook even onder een jurk. Met een plissérok eronder geef til je lief-factor naar een hoger niveau - al lijk je dan misschien iets te veel op een personage uit de film ‘Matilda’.

Wil je er allesbehalve schattig uitzien? Introduceer leder in je look . Een bloes met kraag oogt heel wat stoerder in een (imitatie)lederen rok met slangenprint of op een gekleurde broek in het materiaal. Of wat denk je van een minirok en een panty voor een modieus contrast?

