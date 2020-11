Eind oktober stond België nog bovenaan de Europese ranglijst met de hoogste incidentie van coronagevallen per 100.000 inwoners. Ons land stak toen Tsjechië voorbij. Ondertussen is België weggezakt tot de zesde plaats in Europa.

27 oktober 2020 is geen dag om trots op te zijn in België. Toen werd ons land koploper in Europa qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Met 1.391 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in twee ...