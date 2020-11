Kerstsfeer bij F.C. De Kampioenen: opnames van special van start, grote afwezige is Johny Voners

De bekendste voetbalploeg van het land schiet vrijdag opnieuw in actie. Zowel Niels Destadsbader als An Swartenbroekx postten het op Instagram: de opnames voor de kerstspecial van F.C. De Kampioenen zijn van start gegaan. Beiden staan stil bij de grote afwezige op de set: Johny Voners, die eerder dit jaar overleed.

In een ideale wereld waren ze al ingeblikt, de acht nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen. Mét Johny Voners als Xavier Waterslaeghers. Helaas overleed de acteur op 17 maart van dit jaar aan huidkanker. Hij was 74 jaar. Alle plannen werden on hold gezet, tot afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat de ploeg nog één keer zou verzamelen om een kerstspecial te draaien. Een ode aan het 30-jarig jubileum van de reeks én aan Voners. Daar zijn ze vandaag aan begonnen.

An Swartenbroekx (51), naast Bieke ook de scenariste van de nieuwe aflevering, stond er gisteren al eventjes bij stil. Op haar Instagram plaatste ze gisteravond een foto van een vuurtje in haar tuin. “Morgen beginnen de opnames voor de FCDK Kerstspecial. Een vuurtje voor Johny.” Want, zo voorspelde ze enkele maanden geleden al: “De opnames worden ongetwijfeld heftig.”

Ook Niels Destadsbader (32), Ronaldinho in de reeks, liet zijn volgers weten dat de opnames gestart zijn. Hij plaatste een foto van zichzelf met het script in de hand. Op de titelpagina staat alvast een tekening van Johny Voners centraal. Waar de aflevering precies over zal gaan, is voorlopig een goed bewaard geheim.