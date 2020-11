Mediahuis verkoopt ‘Denksport’ voor 350 miljoen euro

Het Belgische investeringsfonds Ergon Capital en Mediahuis verkopen Keesing Media Group, de uitgever achter Denksport en verschillende andere puzzelboeken in heel Europa, aan investeringsbedrijf BC Partners. De betrokken bedrijven melden vrijdag dat een overeenkomst gesloten werd over de overname van Europa’s grootste ‘braintainment’-bedrijf. Hoeveel betaald werd voor de overname, wordt niet bekendgemaakt, maar volgens informatie van De Tijd loopt het prijskaartje op tot zowat 350 miljoen euro. Keesing werd meer dan 100 jaar geleden opgericht in Nederland, en is intussen aanwezig in meer dan 40 landen.