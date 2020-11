Overlegcomité beslist: “Maatregelen blijven behouden, nog zeker twee weken in alarmfase 4”

Het Overlegcomité dat om 14 uur begon, is afgelopen. Er is beslist dat de bestaande maatregelen behouden blijven, klinkt het in een persbericht van de eerste minister.

“De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de epidemiologische situatie besproken. Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig en heeft het Overlegcomité beslist de bestaande maatregelen aan te houden.”

“Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat ons land zich nog steeds in een sanitaire noodtoestand bevindt. Hoewel het aantal besmettingen licht daalt, blijft het virus met een 14-daagse cumulatieve incidentie van 1.232 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per dag (cijfers 12 november) nog steeds wijdverspreid.”

“De situatie in de ziekenhuizen geeft een gemengd beeld. Terwijl het aantal nieuwe ziekenhuisopnames net als het totaal aantal opgenomen patiënten licht daalt, bevindt het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg zich sinds vorige week op een plateau. Het aantal overlijdens door COVID-19 gaat nog steeds in stijgende lijn met gemiddeld 200 overlijdens per dag tijdens de voorbije week.”

“Extrapolaties op het vlak van de incidentie en ziekenhuisopnames wijzen erop dat binnen 14 dagen nog steeds alle provincies zich in COVID-alarmfase 4 zullen bevinden. Zeker gezien de heropening van de scholen op maandag 16 november, blijft extreme voorzichtigheid geboden en heeft het Overlegcomité beslist dat de huidige maatregelen blijven aangehouden.”

Het volgende overlegcomité is gepland over twee weken, op 27 november.