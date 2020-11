Bocholt - Gemeente Bocholt organiseert dit jaar een andere soort fotowedstrijd. Digitaal foto ’s insturen kan en wie weet verschijnt jouw unieke foto wel op een Bocholtse postkaart?

De Bocholtse dienst onthaal wil de hobby fotografen, die niet in de mogelijkheid omwille van Covid-19 een fysieke fototentoonstelling te organiseren, toch een kans geven om hun foto ’s te tonen aan een breed publiek. “Niet getreurd, je kan je foto's van Bocholt altijd insturen tot laatste zondag 22 november. Is jouw foto een beeld van een typisch Bocholt uitzicht of een unieke plek? Stuur deze foto door naar gemeente@bocholt.be. Wie weet wordt jouw foto wel als postkaart gebruikt.”