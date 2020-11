Gemeente wil honden aan de leiband

Heers - De gemeente Heers zal de komende weken het toezicht opvoeren op loslopende honden. Ook de kindergemeenteraad draagt zijn steentje bij met de actie ‘Aan de lijn, ’t zal wel zijn’.

“Ik zie en hoor tegenwoordig vaak dat baasjes hun honden laten loslopen op straat, in een bos of een open veld. Maar dit is nooit oké”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Als hondenliefhebber en -eigenaar kan ik met respect zeggen dat elke hond een dierlijk instinct in zich heeft. Bij honden kan de knop ineens omslaan door eender welk signaal. En dan kunnen de gevolgen zwaar zijn voor zowel de hond zelf als voor toevallige passanten. Heel wat inwoners gaan in deze coronatijd wandelen, ook ouders met hun kinderen. Wees dus hoffelijk, denk aan je medemens en hou je hond steeds aan de leiband.” Het is om die reden dat de gemeente extra controles zal laten uitvoeren. “De komende weken en maanden zullen de wijkinspecteurs en de gemeenschapswacht extra toezicht houden in de gemeente. Baasjes van loslopende honden riskeren een GAS-boete.”

Hondenweide

Ook de Heerse kindergemeenteraad vindt dat honden beter aan de lijn lopen. “Dat is belangrijk om je eigen veiligheid en die van de andere mensen te garanderen”, aldus kinderburgemeester Nick Langenaeken. “Ook al is je hond goed getraind en doet hij niemand kwaad, hij kan zelf gezien worden als een roofdier en aangevallen worden. Aan het gemeentehuis hebben we een hondenlosloopzone waar honden vrij kunnen rondlopen en ravotten in een omheinde speelweide.” Voor hun actie ‘Aan de lijn ’t zal wel zijn’ stopten de leden van de kindergemeenteraad de voorbije zomer een brief en een reflecterende hanger in elke brievenbus in Heers. Wie nog een extra hanger wil om aan de riem van zijn of haar viervoeter te hangen, kan die afhalen bij de dienst Sociale Zaken in het administratief centrum.

FrMi