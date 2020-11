19-jarig toptalent Jannik Sinner staat voor het eerst in ATP-finale

De 19-jarige Italiaan Jannik Sinner (ATP 44) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia (hard/325.615 euro)

Sinner versloeg het Franse vijfde reekshoofd Adrian Mannarino (ATP 35) in de halve finales in twee sets: 6-3 en 7-5 na 1 uur en 28 minuten. Tot grote frustratie van Mannarino...

Foto: EPA-EFE

Als debutant schopte de Italiaanse tiener het vorige maand tot in de kwartfinales op Roland Garros. In de eerste ronde was hij te sterk voor David Goffin.

In de finale ontmoet Sinner de winnaar van het duel tussen de Canadees Vasek Pospisil (ATP 74) en de Fransman Richard Gasquet (ATP 49).