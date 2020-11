Amper 20-jarige Hasselaar verdacht van 27 diefstallen en drugstrafiek

Een overval, 27 inbraken, het kraken van kluizen, heling en internationale drugstrafiek. Het is maar een greep uit de beschuldigingen tegen de amper 20-jarige Hasselaar R. T.. Hij en zijn vermeende bende verschenen vrijdag in de Hasseltse rechtbank. De hoofdverdachte riskeert 8 jaar cel.

In nauwelijks drie maanden tijd hield de in totaal veertienkoppige bende lelijk huis volgens het parket. In wisselende samenstelling pleegden ze vorig jaar 27 inbraken en diefstallen. De 20-jarige Hasselaar ...