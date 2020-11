Daar is de kerstreclame van het Britse warenhuis John Lewis weer

Voor fans van Kerstmis is het elk jaar uitkijken naar het spotje van de Britse warenhuisketen John Lewis, dat traditiegetrouw harten doet smelten. Maar door de coronacrisis kwam er dit jaar bijna geen spotje. Uiteindelijk besloten de makers om de traditie in ere te houden en werkten ze samen met een andere Britse keten Waitrose. Het resultaat: een reclame met een boodschap die ontroerender is dan ooit.

De kerstadvertentie, waar steeds veel budget mee is gemoeid, is zonder twijfel een hoogtepunt in aanloop naar de feestdagen. Het sterkste aspect ervan is dat de meeslepende verhaallijn en muziek sommige mensen een traantje doet wegpinken. Dit jaar zijn de zaken anders en zullen families en vrienden met Kerstmis en Nieuwjaar minder samenkomen. Daarom kozen de ketens voor ‘Give a little love’ als overkoepelend thema. Minder materiële zaken dus, maar vooral geven aan anderen om samen door deze periode te komen. Het filmpje roept op om te doneren aan twee geselecteerde goede doelen: FareShare (tegen hongersnood) en Home-Start (ondersteuning voor ouders in nood). De ketens willen voor elk goed doel graag vier miljoen pond ophalen.

Moraal van het verhaal

Het spotje van twee minuten begint met een beeld van een jongen en een meisje in een besneeuwd landschap. Ze kijken omhoog naar de voetbal van de jongen die in een boom is vastgeraakt. In een poging om te helpen, opent het meisje haar paraplu. Die verandert in een gigantisch rood hart, stoot tegen een tak en de bal valt naar beneden. Het hart wordt vervolgens de rode draad in verschillende scènes vol mensen, figuren en dieren. Zo maakt een sneeuwman een reservewiel in de vorm van een hart om te schenken aan een koppel met autopech. “De verhaallijn illustreert hoe vriendelijke daden, groot en klein, een positieve invloed kunnen hebben”, aldus een statement van John Lewis & Partners.

Hulp voor creatieve sector

Er hebben in totaal acht verschillende artiesten aan de animaties mogen werken. Hiermee wilden de warenhuisketens mensen in die sector aan opdrachten helpen. Wat de muzikale omkadering betreft, werd niet voor een cover gekozen. De Britse artieste Celeste schreef een nieuw liedje dat past bij het thema omdat de makers geen enkel bestaand nummer vonden dat de impact van de pandemie weergeeft.