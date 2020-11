27 pv’s bij overlastcontroles in politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Hasselt - De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdag controles gehouden op verschillende overlastplaatsen in alle gemeenten van de politiezone.

In totaal werden 87 personen en 18 voertuigen gecontroleerd. Daarbij heeft de politie 27 processen-verbaal opgesteld. Er werden onder andere 9 pv’s opgesteld voor drugsbezit, drie personen leefden hun voorwaarden niet na, drie personen respecteerden de coronamaatregelen niet en één persoon verbleef illegaal in het land. Daarnaast werd ook één pv opgesteld voor het handelen in verdovende middelen.