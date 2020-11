Dit kapsel uit de jaren zestig duikt weer op

Als je tijdens de lockdown wil experimenteren met je kapsel, dan kun je je lokken stylen in dé coupe van het moment: een bob met de puntjes naar buiten geblazen.

Qua haarmode koppelen veel beroemdheden en fashionista’s dit najaar terug naar de sixties. Het decennium liet zich kenmerken door korte en halflange kapsels met de haarpunten speels naar buiten gebrusht à la Jackie Kennedy. Deze variant van de carré is weer in trek door de het roodharige hoofdpersonage Beth Harmon in de populaire Netflix-reeks ‘The Queen’s Gambit’. Intussen hebben beroemdheden Bella Hadid, Kendall Jenner en Jennifer Lopez zich al aan de hairdo gewaagd.

Het goede nieuws: je kunt het kapsel zelf maken in een handomdraai. Denk eerst na of je een bol of glad resultaat wil. Wil je het strak met volume onderaan? Maak dan een midden- of zijscheiding (als je een froufrou hebt maak je de scheiding achter de froufrou. Blaas je haar nu droog. Tip: wil je een bol resultaat, dan is het handig om het haar om de kruin na het blazen een beetje te touperen en losjes door kammen.

De volgende stap focust zich op de haarpunten: haal er een ronde borstel bij om de punten naar buiten te brushen. Je maakt het effect zo duidelijk als je zelf wil. Je kunt ook met een platte tang of gladmakende borstel een variant op de coupe maken waarbij de puntjes op een subtielere manier naar buiten wippen.

Er een feestkapsel van maken? Werk af met een laagje glansspray. Verstevig eventueel met een soepele lak, zo blijft de speelse krul langer. Nog een tip: je kunt het haar aan de ene zijde van je hoofd vastmaken met sixties schuivertjes, de andere kant los dragen en daar een krul in brushen.