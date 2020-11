5 jaar na aanslag in Bataclan: militairen zijn weg, maar wat met terroristen?

Drie gewapende terroristen drongen op 13 november 2015 concertzaal Bataclan in Parijs binnen, en openden het vuur. Diezelfde avond ontploften twee bommen aan het voetbalstadion Stade de France , en vuurden twee mannen op terrasjes in de stad. Er vielen 130 doden. Zou ons dit zomaar nog eens kunnen overkomen?

Is IS nog in staat om zo’n gecoördineerde, lang voorbereide operatie op poten te zetten?

We weten dat de aanslagen in Parijs acht maanden voordien al in gang werden gezet. Binnen Islamitische Staat (IS ...