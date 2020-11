OPROEP. Koos jij, net als Biden, voor een dier uit het asiel?

Hasselt - Vier jaar lang had Amerika geen first dog, maar sinds de verkiezing van Joe Biden als nieuwe president zijn er met Champ en Major ineens twee. Die laatste werd twee jaar geleden uit het asiel gehaald en is zo het eerste asieldier in het Witte Huis.

Champ en Major zijn twee Duitse herders. De eerste is al sinds 2008 lid van de familie Biden. Op 10 mei 2012 vergaarde hij eeuwige roem door keurig de wacht te houden terwijl zijn baasje, toen nog vicepresident, een toespraak hield. Twee jaar geleden werden Joe en Jill pleegouder van Major. Uiteindelijk besloot het gezin hem te adopteren uit het plaatselijke asiel in Delaware. Major was daar, net als zijn vijf broertjes en zusjes, terechtgekomen nadat het hele nestje in contact was gekomen met een giftige stof.

Zo doet de trouwe viervoeter meteen in tweevoud zijn herintrede in het Witte Huis. Donald Trump brak met de 150-jarige traditie dat elke president een huisdier had: meestal een hond, zelden een kat of een papegaai.

