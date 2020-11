Voetballegende Thierry Henry gaat viraal met begeesterende speech voor cruciale wedstrijd: “Het is oorlog!”

Thierry Henry en zijn Montréal Impact plaatsten zich onlangs in extremis voor play-offs in de MLS. De Canadese ploeg boog tegen DC United een 2-1-achterstand in het slot om in een 2-3-zege. Onder andere Victor Wanyama (ex-Beerchot en -Tottenham) scoorde voor Montréal, dat dus nog meedoet voor de titel in de Amerikaanse voetbalcompetitie.

Een paar dagen na de triomf van Montréal deelde de club een interessante video via haar sociale media-kanalen. Daarin is te zien hoe Henry zijn spelersgroep op begeesterende wijze toespreekt voor die cruciale wedstrijd. Met succes dus.

“Luister héél goed naar mij”, begon de Franse voetballegende zijn betoog voor een muisstille groep. “Dit gaat hier niet om tactiek of iets waarop je gewerkt hebben op training. Hoe we spelen, aanvallen en verdedigen, dat is belangrijk, maar de wil gaat vandaag cruciaal zijn. Meer dan cruciaal. Het zal meer moeten zijn dan wat we tot nu toe gedaan hebben. En stop met de reageren… We moeten ageren. Het draait om de f*cking wil, niets anders. Niets anders.”

“Dit is belangrijk want we kunnen ons seizoen redden”, ging Henry voort. “Met één wedstrijd, en wie weet wat er daarna nog allemaal kan gebeuren. Nu is het oorlog. Wis fouten uit, speel simpel, hou de bal niet te lang aan je voet, wees moedig. Je moet erin geloven, dat is héél belangrijk. We hebben een jaar lang afgezien, dat weten we. Individueel, professioneel en persoonlijk. Het was hard. Maar we kunnen alles uitwissen in één match. Wat er ook voor nodig is, geef alles. Kom op!”

De beelden:

Thierry Henry gave a passionate speech ahead of Montreal Impact's victory in their last MLS game against DC United ??@ThierryHenry | @impactmontreal | @MLS pic.twitter.com/gVMd8RbkVR — Football Daily (@footballdaily) November 11, 2020

De samenvatting van de wedstrijd: