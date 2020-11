Steven Van Gucht: “In december mogelijk minder dan 1.000 besmettingen per dag”

Als de coronacijfers aan dit tempo blijven dalen, is het mogelijk dat we begin december minder dan 1.000 besmettingen per dag hebben. Dat zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft dalen. Dagelijks kwamen er in de week van 3 tot en met 9 november gemiddeld 6.877 gevallen bij. Dat is bijna een halvering (-48 procent) ten opzichte van de zeven voorgaande dagen, toen er dagelijks gemiddeld 13.351 besmettingen waren. De piek lag op 27 oktober, toen er maar liefst 22.184 gevallen werden vastgesteld.

“We bekleden intussen plaats 6 op Europese ranglijst wat betreft het aantal besmettingen”, klinkt het bij Steven Van Gucht. “Als deze trend aanhoudt, kunnen we verwachten dat we begin december rond 1.000 besmettingen per dag uitkomen. De daling blijft zich voortzetten in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.”

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft afnemen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat er donderdag 399 opnames waren, het laagste dagcijfer sinds 19 oktober, toen er 263 opnames waren. Sindsdien ging het aantal pijlsnel de hoogte in, met een piek op 3 november (879 opnames). Gemiddeld waren er tussen 6 en 12 november dagelijks 497 opnames, een kwart minder dan in de week voordien (664 opnames).

Het totale aantal opgenomen patiënten is wel weer boven de 7.000 gestegen, omdat minder mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het waren er donderdag 7.010, tegen 6.876 op woensdag. Op het hoogtepunt lagen er 7.084 mensen in het ziekenhuis, dat was op 3 november. Op intensieve zorgen lagen er donderdag 1.452 patiënten, woensdag waren dat er nog 1.463.

Het aantal overlijdens blijft nog wel stijgen. Tussen 3 en 9 november waren er dagelijks gemiddeld 196 sterfgevallen, een stijging van 21 procent in vergelijking met de week ervoor (163 overlijdens). Volgens Van Gucht is het stijgende cijfer logisch omdat sterfgevallen altijd later komen dan besmettingen en ziekenhuisopnames. “Maar we hopen hier de komende dagen wel een kentering te zien”, aldus Van Gucht.

Sinds het begin van de pandemie zijn er in België 520.393 besmettingen geregistreerd. Het dodental bedraagt 13.891.

Wat betreft de ziekenhuistransfers zijn er sinds 1 oktober al 1.096 patiënten overgebracht naar een ander ziekenhuis. Op 11 november waren er 28 transfers, een lichte stijging in vergelijking met de dagen voordien.

