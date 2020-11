Meeste scholen zien heropening met een bang hart tegemoet

Kinderen zijn toch vatbaarder voor het coronavirus dan voorheen gedacht. Dat blijkt uit een Limburgse immuniteitsstudie van Sciensano en de KU Leuven waaraan 362 kinderen deelnamen uit Alken en Pelt. Een grote uitdaging dus voor de scholen die maandag weer openen. Leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs mogen voltijds naar school. In de tweede en derde graad van het middelbaar blijft halftijds afstandsonderwijs de regel. Het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven voert een dag-om-dag-systeem in waarbij de derde graad maandag op school les volgt terwijl de tweede graad van thuis uit les krijgt. Dinsdag draait men de rollen om. De school wil op deze manier kort op de bal spelen.