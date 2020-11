Kinderen vatbaarder voor corona dan gedacht: moeten we ons zorgen maken over heropening scholen?

Alken / Pelt -

Kinderen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan we tot nu toe aannamen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KULeuven in Pelt en Alken. Het nieuws komt er net op het moment dat maandag de deuren van de scholen weer open zwieren. Moeten we ons opmaken voor een derde golf, veroorzaakt door die heropening?