Neefje van NBA-legende debuteert bij Belgian Lions: Michael Gilmore en Andy Van Vliet voor het eerst bij de nationale ploeg

Bondscoach Dario Gjergja en zijn sportieve staff presenteerden de selectie van 15 Belgian Lions voor de komende window. De Belgian Lions trekken tussen 23 november en 1 december naar de Litouwse hoofdstad Vilnius waar ze tegen Litouwen en Tsjechië zullen kampen.

Op vrijdag 27 november nemen de Lions het tegen Tsjechië op en op zondag 29 november versus Litouwen. De Belgian Lions begonnen de EK-voorronde met dubbele winst (86-65 tegen Litouwen en 72-88 tegen Denemarken). De top 3 van elke groep (behalve in poules waarin een van de EK-organisatoren zit, zoals Tsjechië in de groep van België), plaatst zich voor het EK. Dat wordt in 2022 (1 tot 18 september) gespeeld in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan) betwist . De Lions waren in 2011, 2013 (negende), 2015 en 2017 op Eurobasket van de partij en gaan op zoek naar een vijfde opeenvolgende deelname.

Michael Gilmore (25, 2m08) en Andy Van Vliet (25, 2m13) zijn debutanten in de selectie van bondscoach Dario Gjergja. Gilmore is het neefje van ex-NBA-vedette Artis Gilmore (ex- Kentucky Colonels, Chicago Bulls en San Antonio Spurs in de jaren zeventig en tachtig en een Hall of Famer in de NBA). Oren Gilmore, de vader van Michael, speelde jaren voor Castors Braine. Zijn mama is Belgische en daarom beschikt hij ook over de Belgische nationaliteit. Na zijn studiejaren bij Virginia Commonwealth University was hij in 2019 bij het Duitse Hagen actief. Hij is nu zonder team.

Andy Van Vliet verliet op zijn achttiende de jeugd van Antwerp Giants voor studie en basketbal in de States (NCAA) en maakt momenteel een sterk profdebuut in de Litouwse LKL en bij Siauliai.

Selectie Belgian Lions:

Vrenz Bleijenbergh (Telenet Giants Antwerp), Maxime De Zeeuw (/), Pierre-Antoine Gillet (Filou Oostende), Michael Gilmore (/), Vincent Kesteloot (Telenet Giants Antwerp), Emmanuel Lecomte (Fraport Skyliners), Alex Libert (Spirou Charleroi), Jean-Marc Mwema (Filou Oostende), Retin Obasohan (Basketball Nymburk), Jean Salumu (Rasta Vechta), Quentin Serron (Bilbao), Jonathan Tabu (Manresa), Kevin Tumba (Kolossos Roudo BC), Andy Van Vliet (BC Siauliai), Hans Vanwijn (JDA Dijon Basket)