Esaki, het Aziatisch sushirestaurant, met vestigingen in Tongeren en Hasselt opent nu een derde zaak aan de Stationstraat in Genk. Half december gaat ze open als take-away als de coronaregels dan nog gelden.

In 2011 opende Krishna Simkhada (40) aan het Dusartplein in Hasselt zijn eerste restaurant. De zaak draaide zo goed dat de man ook in Tongeren in de rondboog van het Eburon Hotel nog eentje opendeed. ...