Sinterklaas in Voeren

Sinterklaas was ook in 2019 te gast in Voeren. Foto: Nico Meens

Voeren - Omdat niets nog is, zoals het vorig jaar was... Omdat voor velen het nieuwe normaal, niet normaal is... zou een ‘beperkt comité’ toch graag het Sinterklaasgevoel naar Voeren laten komen. Hiervoor zouden we graag op 29 november door enkele straten in ’s Gravenvoeren en Moelingen willen gaan en op 6 december in Sint-Martens, Sint-Pieters-Voeren en Remersdaal.

Op 29 november beginnen we om 13 uur in Moelingen en zal de Sint door de volgende straten gaan: Dorpstraat, Withuisstraat, Batticestraat, Voerenstraat.

Vervolgens zal hij om 15 uur in ’s Gravenvoeren beginnen bij de Moelingerweg (vanaf kapsalon Danjel), Onderdorp, Boomstraat, Hoeneveldje, Pley en Bovendorp.

Op 6 december beginnen we om 13 uur in Sint-Martens-Voeren & Sint-Pieters-Voeren: Einde, Sint-Martensstraat, Knap, Waterval, Sint-Pieterstraat.

Vervolgens om 16 uur in Remersdaal ; Remersdaal dorp, Graef, Born, Kultjen.

De Sint & zijn Pieten zouden de kinderen dan (veilig) graag een zakje snoep geven.

Voor deze gelegenheid zouden we willen vragen om u op voorhand in te schrijven via de website

www.sinterklaasinvoeren.be

Inschrijven kan t.e.m. maandag 23/11/2020. Dit om de Sint een idee te geven over het aantal zakjes snoep die hij moet voorzien.

Groetjes het Sint & Pieten Team

(Rik & An Tomsin, Olivia Dodemont)

In samenwerking met Omroep Voeren, Voerens Amateur Toneel.

Zaterdag 28/11/2020 om 13.00u zal er een live uitzending plaatsvinden via www.omroepvoeren.be waar Sinterklaas de kinderen van Voeren een videoboodschap zal brengen. Via whatsapp kunnen de kinderen een vraag stellen of een tekening doorsturen.

P.S. alle corona maatregelen zullen worden gerespecteerd. De organisatie vraagt aan iedereen om afstand te houden en in zijn/haar bubbel te blijven. Alleen kinderen uit de Voerdorpen kunnen inschrijven.

Sinterklaas Teuven: de KLJ Teuven zal dit organiseren op zaterdag 05/12/2020 vanaf 13.00u.