Steven Van Gucht: “Vier kerst en nieuwjaar in kleine kring”

De coronacijfers in ons land lijken steeds meer de goede richting uit te gaan, al is het nog veel te vroeg voor euforie. Zo zei Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

“Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft dalen”, zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Het aantal hospitalisaties is met 399 eindelijk weer onder het aantal van voor 19 oktober gezakt, wat vermoedelijk betekent dat de strengere coronamaatregelen effect hebben. “We zien een trage maar gestage afname van het aantal mensen in ziekenhuizen, nu ook op intensieve.”

Het slechte nieuws: het aantal overlijdens blijft stijgen. Dat is logisch, want sterfgevallen komen altijd later dan de besmettingen en ziekenhuisopnames. “Hier hopen we de komende dagen een kentering te zien.”

Zesde plaats

“Het aantal besmettingen halveert om de zeven dagen”, zegt Van Gucht. “We staan nu op de zesde plaats in de Europese lijst met meeste besmettingen per 100.000 inwoners. De dalingen blijven zich voordoen in alle leeftijdsgroepen, alle provincies en quasi alle gemeenten. Henegouwen is de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen per dag, daarna volgen Luik en Antwerpen.”

Woon-zorgcentra

Het aantal nieuwe besmettingen bij bewoners van woon-zorgcentra zakt in alle provincies. “Ook het aantal rusthuizen zonder besmetting is bijna overal gestabiliseerd. In 42 procent van de Vlaamse was er de voorbije week minstens één nieuwe besmetting. De besmettingscijfers blijven relatief hoog, maar de situatie lijkt te verbeteren in de woon-zorgcentra”, zegt Van Gucht.

Viroloog Steven Van Gucht haalt op de persconferentie ook de studie van de KU Leuven en Sciensano in de Limburgse gemeenten Alken en Pelt aan waaruit blijkt dat kinderen een belangrijkere rol spelen dan tot nu toe gedacht in de circulatie van het virus. “We verwachten op basis van deze en andere studies dat het aantal mensen met antistoffen op het einde van de tweede golf ergens tussen 10 en 20 procent uitkomt. Dit kan ons helpen om het virus te vertragen in combinatie met maatregelen, maar het is ruim onvoldoende om groepsimmuniteit te bekomen. Daarvoor moeten we aan 60 à 70 procent komen.” Maar groepsimmuniteit betekent niet dat het virus verdwijnt, benadrukt de viroloog.

“De volgende maanden moeten we extra goed zorg dragne voor elkaar. Zeker in de feestdagen, die we in kleine kring zullen doorbrengen. Ze zullen uniek en eenmalig zijn, want er komen vaccins aan. De enige optie die we tot dan hebben, is onze contacten beperken. Hou vol, want dit gaat voorbij.”

Wat met de feestdagen?

De grote vraag die momenteel heerst: moeten we Kerstmis of Nieuwjaar opofferen? “Het is verstandig om dat dit jaar in kleine kring te vieren, maar zelfs dan zal er gevaar zijn. Dat is er altijd. We mogen geen risico nemen, zeker met de opeenvolging van feestdagen. De incubatietijd is zes dagen, dus als we besmet geraken op Kerstmis zijn we op Nieuwjaar nog besmettelijk”, zegt Steven Van Gucht. “Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, er is duidelijk een risico.”