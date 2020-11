Lummenaar onder invloed van drugs bij controles in Diest

Diest / Lummen - Bij een politiecontrole in samenwerking met de sociale inspectiediensten en het federaal agentschap voor de voedselveiligheid – onder meer op de Halensebaan in Webbekom en op Schoonaerde in Schaffen - zijn donderdag twee bestuurders betrapt die onder invloed van drugs waren. Eén van hen was een 34-jarige man uit Lummen die zijn rijbewijs onmiddellijk moest inleveren voor vijftien dagen. De agenten verbaliseerden ook drie bestuurders die niet in orde waren met de technische controle van hun voertuig. Het federaal agentschap voor de voedselveiligheid stelde twee inbreuken vast, de sociale inspectiediensten zes.

In de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen plukte een politiepatrouille donderdagavond rond 23.30 uur een zwalpend voertuig uit het verkeer. In het voertuig hing een sterke cannabisgeur. De 23-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem was onder invloed en moest zijn rijbewijs meteen inleveren. (tb)