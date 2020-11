Topdokter over kerstfeestjes: “Dan komt derde golf, maar die gaan we niet opvangen”

Als het van de intensivisten afhangt, wordt kerstmis dit jaar in zeer beperkte kring gevierd. “Wij gaan geen patiënten van de ‘Kerstmis-golf’ opvangen”, zei Elisabeth De Waele, diensthoofd Intensieve Zorg van het UZ Brussel in De Afspraak.

Hoewel de cijfers stilletjes aan dalen, is de situatie nog steeds niet onder controle en bestaat de kans dat Kerstmis een derde golf met zich meebrengt.

De regels versoepelen en bubbels vergroten om Kerstmis te kunnen vieren, dat ziet intensivist Elisabeth De Waele absoluut niet zitten. “Een derde golf, dat gaat niet meer lukken. De mensen in de zorg doen wat ze kunnen, maar ik weet niet hoelang we nog bereid gaan zijn om dit vol te houden. Want naast Covid-patiënten moeten we ook nog steeds mensen met hersenbloedingen of hartaanvallen opvangen. De spieren verzuren en op den duur gaan de pezen breken”, zegt ze.

Niet-Covid golf

Ook het feit dat veel artsen zelf Covid oplopen en uitvallen maakt de situatie een pak zwaarder. “Heel veel mensen spannen zich in, maar de vraag is hoe lang je hen nog kan vragen om toch nog te komen helpen. Want ook het draagvlak is belangrijk, zeker als je ziet hoe ongelukkig iedereen is. Voor ons is licht aan het einde van de tunnel gewoon een andere trein, want na de Covid-golf komt ook de niet-Covid-golf van alle uitgestelde operaties, consultaties of mensen die te laat hulp gaan zoeken.”

Over uitspraken van Georges-Louis Bouchez was De Waele zeer duidelijk. “Mensen hebben perspectief nodig en dus is het belangrijk om Kerstmis te redden. De regels moeten aangepast kunnen worden als de cijfers blijven dalen, want we gaan Kerstmis toch niet via Skype vieren”, had de MR-voorzitter gezegd. “Dan hebben we een Kerstmis-golf op intensieve, maar die gaan we niet opvangen. Dat doen we niet meer. We zijn daar gewoon niet toe in staat”, aldus De Waele.

