Afgereden antieke verlichtingspaal aan Dorpsplein is niet meer te verkrijgen

Wellen - De omver gereden verlichtingspaal aan het Dorpsplein in het centrum van Wellen kan niet meer vervangen worden. Het model blijkt vandaag gewoon niet meer leverbaar.

Dat blijkt een vraag van Gerry Briers (N-VA) op de laatste gemeenteraad. Rond het Dorpsplein in Wellen staan verschillende antieke verlichtingspalen. Eén van die palen op de hoek van het Dorpsplein werd enkele jaren geleden al beschadigd door een ongeval. Enkel het onderstuk is er sindsdien nog blijven staan. Maar een mooi uitzicht is dat natuurlijk niet. “Het gaat om een specifieke verlichtingspaal die vandaag niet meer gemaakt worden,” aldus schepen van openbare werken Johan Cabergs (sp.a-ROB). “We hebben rondgevraagd zowel bij Fluvius als bij andere gemeenten om eventueel nog een tweedehands exemplaar op de kop te tikken. Maar dat blijkt helaas niet mogelijk. Op die hoek een totaal ander model van verlichtingspaal plaatsen zou natuurlijk ook geen zicht zijn. Omdat er in de buurt toch voldoende verlichting is, stellen we voor om het beschadigde onderstel weg te nemen.”