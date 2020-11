De VAR heeft z’n kuren: Lionel Messi ziet doelpunt afgekeurd worden, Argentinië verspeelt punten

Argentinië is er niet in geslaagd om het maximum van de punten te behouden in de WK-kwalificatie. Lionel Messi en co. kwamen op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Paraguay.

Argentinië is na drie wedstrijden zijn maximum kwijt in de voorronde van het WK 2022. De Albiceleste bleef donderdagavond in Buenos Aires steken op een 1-1 gelijkspel tegen Paraguay.

De bezoekers kwamen na 21 minuten op voorsprong langs Angel Romero, die een strafschop omzette. Kort voor de pauze maakte Nicolas Gonzalez gelijk.

Argentinië had veruit het meeste balbezit (69 procent) maar slaagde er na de rust niet meer in te scoren. Lionel Messi deed iets voor het uur de netten wel trillen maar die goal werd door de VAR afgekeurd omdat er 30 seconden eerder een fout was begaan door de Argentijnen.

Entre la falta contra Ángel Romero y el gol de Messi:

⏰27 segundos

⚽️8 pases

⚫️Romero se incorpora a la jugada y llega hasta el area antes de que la pelota entre.

⚖️El lineman a un metro y no lo cobró. El árbitro tampoco.

🤔El VAR está haciendo “inservibles” a los árbitros? pic.twitter.com/7xyYUgujNu — Máximo (@maximogavier1) November 13, 2020

Bien anulado sí está el gol a Messi, pero estando el línea a dos metros de la jugada y teniéndola de frente, ¿por qué permiten la falta y anulan el gol "mil años después", dejando que el VAR haga todo su trabajo? pic.twitter.com/kynJUN5bQh — Nimrod Cambar (@ElOtroDiezHn) November 13, 2020

In de 71e minuut was Messi er opnieuw dichtbij met een vrije trap maar de Paraguayaanse doelman Antony Silva had een knappe reflex in huis.

Argentinië had zijn eerste twee kwalificatieduels gewonnen (1-0 tegen Ecuador en 1-2 tegen Bolivia) en voert de stand aan met 7 op 9. Paraguay is vierde met 5 op 9.

Foto: AP

In de tweede wedstrijd van de avond haalde Ecuador het met 2-3 van Bolivia. Carlos Gruezo besliste het duel in La Plaz met een strafschopdoelpunt in de 88e minuut. Ecuador is voorlopig derde met 6 op 9. Bolivia verloor zijn eerste drie matchen en staat daarmee tiende en laatste.

De top vier mag rechtstreeks naar het WK, de vijfde speelt play-offs. Vrijdagavond staan de drie overige wedstrijden op het programma: Colombia-Uruguay, Chili-Peru en Brazilië-Venezuela. De Brazilianen moeten het in Sao Paulo zonder Neymar doen. De PSG-spits sukkelt nog met de liesblessure die hij eind oktober opliep in de Champions Leaguematch tegen Basaksehir. Ook de wedstrijd van dinsdag (17 november) in Montevideo tegen Uruguay komt te vroeg. Bij Uruguay is het dan weer uitkijken naar het mogelijke interlanddebuut van Genkie Daniel Munoz. Ook Jhon Lucumi zit in de selectie.