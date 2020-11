Andri Ragettli is terug. De 22-jarige Zwitser is drievoudig wereldkampioen in het freestyle skiën en maakt al een tijdje spectaculaire video’s voor het goede doel. Met de befaamde titel: “The floor is lava”. Daarin probeert hij gekke obstakels te overwinnen zonder de vloer te raken. En ook deze keer lukte hem, in een truitje van Real Madrid, dat op uiterst indrukwekkende wijze. Zij het na poging 148...