VIDEO. Jonge boeren vormen indrukwekkend hart met tractoren in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Een 60-tal jonge boeren verzamelden donderdag met de tractor aan De Kiekoet in Hamont-Achel. De indrukwekkende colonne stelde zich op in een groot hart en ontstak dan de lichten.

“Op die manier willen we de zorgsector een warm hart toedragen”, luidde het. Het initiatief komt van de Groene Kring Neerpelt, een jongerenorganisatie van land-en tuinbouwers uit de ruime regio Noord-Limburg dat hiermee inging op de oproep van VTM Nieuws om letterlijk voor licht te zorgen in deze donkere dagen. En donderdag was Hamont-Achel aan de beurt en dat lieten de enthousiaste boerenjongeren zich geen twee keer zeggen. “Met onze tractoren zorgen we letterlijk voor licht in de duisternis. We willen beklemtonen dat we er voor elkaar moeten zijn om deze donkere periode door te komen”, zegt voorzitter Wout Schuurmans.