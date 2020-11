De winnaar van de Nobelprijs natuurkunde in 2002, Masatoshi Koshiba, is donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo News vrijdag.

Masatoshi Koshiba stierf een natuurlijke dood in een ziekenhuis in de hoofdstad, zo staat in een bericht van de universiteit van Tokio, waar Koshiba emeritus hoogleraar was.

Koshiba deelde de Nobelprijs ...