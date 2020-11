Overname van porno- en gokklanten brengt ING in verlegenheid

De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de Nederlandse bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING heeft bijna tweehonderd miljoen euro verloren op de aankoop. Dat schrijft de Nederlandse krant Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.

